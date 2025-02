Firenze, torna la rassegna ‘Scelti dalla critica’ allo Spazio Alfieri

Firenze, 6 febbraio 2025 - Allo Spazio Alfieri, torna la rassegna "Scelti dalla critica", ogni martedì dall'11 febbraio al 25 marzo, sette titoli della stagione appena passata, selezionati dal Gruppo Toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici italiani. Abbinato alla rassegna, il Premio Carabba che da quattro anni, in collaborazione con FST Lanterne Magiche, porta i giovani studenti delle scuole fiorentine, autori delle migliori recensioni, alla Mostra del Cinema di Venezia . "Siamo molto felici di poter rinnovare anche quest'anno la collaborazione con Spazio Alfieri e FST Lanterne Magiche per la continuazione di un progetto per noi importantissimo come il Premio Claudio Carabba. Pensiamo che non ci sia modo più bello per ricordare Claudio se non questo di portare i giovani in sala per far vivere loro l'esperienza del cinema sul grande schermo e metterli alla prova dell'analisi e della scrittura. I film che abbiamo scelto per questa quarta edizione del Premio sono tutti riconducibili alla loro esperienza, perché a essere protagonisti delle storie che raccontano sono proprio i giovani, con i loro sogni, i loro problemi, le loro emozioni, le loro aspirazioni. Sarà una bella sfida, perché siamo sicuri che gli studenti si potranno in qualche modo specchiare nei vari linguaggi della contemporaneità che questi film propongono". (Marco Luceri - Coordinatore SNCCI Gruppo Toscano). Si conferma, anche quest’anno, la collaborazione della rassegna “Scelti dalla critica”, con il programma regionale di educazione al linguaggio delle immagini, Lanterne Magiche, di Fondazione Sistema Toscana, in particolare per quel che attiene il Premio Carabba. Gli studenti delle scuole superiori e delle università toscane autori delle quattro migliori recensioni cinematografiche, inviate al concorso per giovani critici "Premio Carabba", saranno premiati con la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, vivendo così per una settimana un'esperienza immersiva nel mondo del cinema. Il premio è reso possibile grazie anche al sostegno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola. Vermiglio, Parthenope, Vittoria, The Substance, La cosa migliore, La storia di Souleymane e Pulp fiction sono i film della rassegna “Scelti dalla critica”, giunta alla decima edizione, nata da un’idea di Claudio Carabba, istruita e coordinata dal SNCCI Gruppo Toscano insieme a Spazio Alfieri; i film, in lingua originale saranno presentati da un socio del gruppo. Sette titoli: sei di una annata rivelatasi avvincente e irrequieta, densa e indocile, più un classico, Pulp fiction, che, debitamente rieditato, ritrova la via del grande schermo. Titoli da festival (Cannes e Venezia) ma non solo, film dagli esiti alterni al botteghino (in qualche caso comunque sorprendenti), espressione di un cinema d’autore che solca i traumi della contemporaneità, le inquiete traiettorie del disagio giovanile, i perimetri e le contraddizioni della nostra storia recente, un cinema trasversale, esuberante, poetico e visionario, che dialoga con i generi e intercetta le stratificazioni del nostro immaginario. Ospiti nella rassegna i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman per il film Vittoria (25/2), il regista Federico Ferrone per il film La cosa migliore (11/3).