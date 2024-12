Firenze, torna la Fierucola dell’Immacolata in piazza Ss Annunziata

Firenze, 2 dicembre 2024 - Per un Natale all’insegna dell’artigianato locale e solidale, nel weekend del 7 e 8 dicembre la Fierucola dell’Immacolata - la storica mostra mercato organizzata dall’associazione La Fierucola - riempirà Piazza Santissima Annunziata di sapori, tradizioni e creatività, con un focus sull’artigianato locale e sulla sostenibilità ambientale (dalle 9 alle 19). L’evento offre un’ esperienza natalizia per chi desidera scoprire regali unici e originali, dai prodotti alimentari genuini ai manufatti artigianali. Quest’anno la Fierucola punta ancora di più sull’ecologia: gli stand, decorati con materiali naturali raccolti nei boschi, sono completamente privi di plastica e progettati per minimizzare il consumo energetico. La sera, l’atmosfera sarà resa magica da luci soffuse alimentate da batterie, pannelli solari e candele. Tra le attività in programma, l’associazione Intrecci Condivisi offrirà laboratori gratuiti per bambini e adulti, insegnando a creare decorazioni natalizie naturali ed ecologiche con materiali di recupero. In uno spazio dedicato, i genitori delle Scuole Waldorf locali proporranno esperienze creative per coinvolgere tutta la famiglia. Domenica pomeriggio, alle 15, accompagnati da musiche popolari, i visitatori potranno assistere alla presentazione del libro "Liberare la terra dalle macchine" dell'editore Giannozzo Pucci (Edizioni LEF). Un'occasione per riflettere su temi come la biodiversità, la fertilità del suolo e la necessità di una transizione ecologica verso un'economia sostenibile e autonoma. Altri libri inerenti la biodiversità, la coltivazione naturale, la cucina povera saranno a disposizione presso il banco della segreteria. Il mercato sarà arricchito da stand gastronomici che offriranno assaggi di prodotti locali, dall'olio nuovo ai formaggi – anche in versioni vegane – fino a confezioni regalo ricche di sapori autentici. La vera filiera corta sarà protagonista, come a tutte le manifestazioni della Fierucola, per promuovere un'alimentazione sana e un contatto diretto con i produttori del territorio. Calore, condivisione e semplicità: la Fierucola non è solo un mercato, ma un'occasione per riscoprire il vero spirito natalizio. Tra presepi realizzati con elementi naturali, candele in vera cera d'api, decorazioni per l'albero e la casa totalmente naturali e manufatti artigianali unici, per allontanarsi dal consumismo industriale e sostenere le piccole realtà locali, contribuendo a rilanciare l'economia del territorio con scelte consapevoli. I successivi appuntamenti con la Fierucola saranno: domenica 8 dicembre in piazza del Carmine e domenica 15 dicembre in piazza Ognissanti con la Fierucolina di Natale. Maurizio Costanzo