Firenze, torna il salotto jazz al conservatorio Cherubini

Firenze, 26 settembre 2023 - Si rinnova la collaborazione tra Music Pool e conservatorio Cherubini di Firenze con l’appuntamento musicale Salotto Jazz, ideato e condotto da Alessandra Cafiero. Salotto Jazz, il talk show musicale ricco di storie e note, ha come obiettivo quello di creare uno spazio culturale innovativo e dinamico in cui far interagire musica classica e jazz coinvolgendo anche le giovani generazioni. Appuntamento venerdì 29 settembre alle ore 21 nella Sala del Buonumore del conservatorio Cherubini. Con Rita Marcotulli e la partecipazione degli studenti del dipartimento jazz del conservatorio diretti da Dario Cecchini. Dopo aver ospitato musicisti affermati e apprezzati dal pubblico, come Ferruccio Spinetti, Enrico Pieranunzi, Gianni Coscia, Gegè Telesforo, Ada Montellanico, il 2023 vede sul palco della Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini, Rita Marcotulli che racconterà il suo rapporto con la musica e le tappe principali della sua pluripremiata carriera di pianista e compositrice. Durante la serata si esibirà live accompagnata dagli studenti del Conservatorio, diretti da Dario Cecchini, in alcuni brani del suo vasto repertorio.

