Firenze, torna ‘Fiorente’. Sfilata a cavallo per le vie del centro

Firenze, 12 ottobre 2024 - Parte Guelfa, in collaborazione col Comune di Firenze e col Ministero dell’Interno, annuncia che domenica mattina 13 ottobre si terrà l’ottava edizione della Fiorente, la magnifica cavalcata urbana per le strade e le piazze del centro storico di Firenze, alla quale parteciperà tradizionalmente la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. Fiorente 2024 è dedicata dall’Arciconfraternita di Parte Guelfa, istituzione dedicata alla salvaguardia delle risorse naturali, alla Repubblica di Singapore per onorarne l’esempio pacifico e accogliente votato alla realizzazione di politiche di sostenibilità e di tutela ambientale. La passeggiata a cavallo, organizzata da Parte Guelfa, affonda le proprie radici storiche nelle parate a cavallo che attraversavano Firenze in occasione delle visite di illustri personalità. Le precedenti edizioni hanno riportato un significativo e crescente successo grazie alla partecipazione di centinaia tra cavalieri ed amazzoni che hanno sfilato entusiasti tra i monumenti della capitale toscana. I componenti la Fanfara, i Cavalieri e le Amazzoni parteciperanno infine ad un pranzo realizzato presso le Scuderie di Parte Guelfa dell’Ippodromo del Visarno. Fiorente è un evento reso possibile grazie all’organizzazione dell’ Arciconfraternita di Parte Guelfa col contributo del Comune di Firenze, del Ministero dell’Interno, del Club Ippico “La Baita”, della Sanfelice - Ippodromo del Visarno e della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Maurizio Costanzo