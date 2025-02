Firenze, torna al cinema Paprika in versione 4k

Firenze, 17 febbraio 2025 - A Firenze martedì 18 e mercoledì 19 febbraio alle ore 21 da Giunti Odeon viene proiettato Paprika. Sognando un sogno (versione 4K in italiano). Il capolavoro di Satoshi Kon e dell’intero cinema d’animazione giapponese torna in sala in una nuova versione. Un nuovo evento speciale a Giunti Odeon, con la proiezione di Paprika uno dei capolavori di Satoshi Kon, che torna sul grande schermo in una nuova splendida versione 4K. Appuntamento per tutti martedì 18 e mercoledì 19 febbraio (ore 21.00) per rivivere le emozioni di uno dei più grandi capolavori del cinema d’animazione giapponese. Presentato in anteprima mondiale alla 63esima Mostra di Venezia nel 2006, Paprika è basato sull’omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui e rappresenta una pietra miliare nella storia dell’arte cinematografica e dell’immaginario collettivo. Distribuito per la prima volta nelle sale italiane nel 2007 e pluripremiato a livello internazionale, il film è universalmente riconosciuto come uno dei migliori lavori del compianto Satoshi Kon, regista di culto eccentrico e visionario, che ha avuto un ruolo cruciale per tutti i colleghi della sua generazione ed è divenuto noto in tutto il mondo per capolavori come Perfect Blue e Tokyo Godfathers. Grazie alla sua visione unica e al suo stile audace, Paprika ha influenzato profondamente il cinema contemporaneo, ispirando registi di fama internazionale e diventando un riferimento per opere come Inception di Christopher Nolan..Ambientato in un futuro prossimo, Paprika racconta le vicende della dottoressa Atsuko Chiba e del suo alter ego onirico Paprika. Grazie alla DC Mini, una tecnologia che consente di esplorare i sogni altrui, il film affronta temi profondi come l’identità, il subconscio e i confini tra realtà e immaginazione. L’opera si distingue per la sua narrazione innovativa e per l’animazione straordinaria, che trasporta lo spettatore in un universo onirico senza precedenti che oggi appare più contemporaneo che mai. La colonna sonora è firmata da Susumu Hirasawa.