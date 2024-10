Firenze, Sonia Bergamasco porta in scena la Locandiera di Goldoni

Firenze, 31 ottobre 2024 - Antonio Latella dirige Sonia Bergamasco nel ruolo di Mirandolina, la scaltra locandiera di Carlo Goldoni. Al Teatro della Pergola, dal 5 al 10 novembre, un classico della tradizione teatrale, una commedia che riscrive la storia e, per questo, ci riguarda tutti. Mercoledì 6 novembre, ore 18, Sonia Bergamasco e tutta la compagnia incontrano il pubblico. Coordina Matteo Brighenti. L’ingresso è libero con prenotazione online su www.teatrodellatoscana.it. Un classico della tradizione teatrale, una commedia che riscrive la storia e, per questo, ci riguarda tutti. Antonio Latella dirige Sonia Bergamasco ne La locandiera di Carlo Goldoni al Teatro della Pergola dal 5 al 10 novembre, ponendo l’accento sulla straordinaria attualità del primo testo italiano in cui è protagonista una donna. Per farlo, trasforma Mirandolina in una sorta di eroina che sconfigge l’universo maschile. Corteggiata inutilmente da aristocratici sfaccendati e offesa dall'ostinata misoginia del Cavaliere di Ripafratta, la donna sa tenere a bada i nobili pretendenti e, allo stesso tempo, punire il Cavaliere, facendolo innamorare, salvo decidere, poi, di sposare Fabrizio, il suo servitore. La protagonista compie così una scelta politica: mettendo a capo di tutto la servitù, decide di nobilitare i commercianti e gli artisti, trasformando la locanda nel luogo in cui viene riscritta la storia teatrale del nostro Paese. Maurizio Costanzo