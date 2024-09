Firenze, a San Salvi al via laboratori teatrali per tutte le età

Firenze, 18 settembre 2024 - E’ appena terminata una lunga affollatissima Estate a San Salvi tra omaggio a Basaglia, Ferragosto e Festival Storie Differenti, che i Chille lanciano le loro attività formative per tutte le età con una piacevole novità. Ai laboratori per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni di ‘Voglio fare teatro’ (progetto diretto da Sissi Abbondanza, insegnante Roxana Iftime) in partenza con due open day lunedì 23 e 30 settembre, si affianca quello per adulti, intitolato Dada, diretto da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza in collaborazione con Rosario Terrone. Questo laboratorio ha l’irriverente e divertente obiettivo di dar vita ad una autentica serata dadaista che andrà in scena ad apertura di Estate a San Salvi 2025.

Il primo incontro è previsto per lunedì 7 ottobre ore 21: posti davvero limitati, per cui si consiglia una pronta iscrizione. E veniamo alla novità. I Chille lanciano un percorso di alta formazione per attrici e attori. Si intitola “L’Attore necessario”. Il titolo fa esplicito riferimento ad Artaud e al 'Teatro della Crudeltà' che è una delle energie di partenza di questo progetto che si propone la realizzazione di un teatro degli affetti. Il percorso prevede un’iscrizione e partecipazione gratuita, con presenza obbligatoria in diversi step intensivi da ottobre a marzo: 3 giorni al mese, con 5 ore di formazione dalle 9 alle 14. Saranno realizzate due diverse messinscene. È previsto il collocamento e il compenso per le giornate di prove e spettacolo in occasione dei 2 studi teatrali. Le richieste di iscrizione a “L’Attore necessario”, destinato solo ad un massimo di 10 attrici/attori motivati, terminano martedì 1 ottobre, ore 13. Per ulteriori informazioni su tutte le attività formative, consultare il sito www.chille.it, oppure tel/whatsapp 335 6270739 o mail [email protected].

Maurizio Costanzo