Firenze, presentazione del libro ‘Ti racconto una storia’ al Teatro Niccolini

Firenze, 10 giugno 2025 – Giovedì 12 giugno alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3-5) Paolo Arturo Calvo presenta il suo libro intitolato Ti racconto una storia. La Pergine e la Fattoria di Rimaggio nei ricordi della famiglia Calvo-Pegna, edito da Sarnus. All’incontro, introdotto da Antonio Pagliai, sarà presente l’editore Daniel Vogelmann. Attingendo a preziosi documenti e alla memoria dei testimoni, Calvo rievoca il passato della propria famiglia, inquadrandolo nelle vicende storiche del nostro paese, in particolare l’avvento del regime fascista, la Seconda guerra mondiale, gli effetti delle leggi razziali. La storia imprenditoriale dei Calvo-Pegna ha inizio nel 1870 con l’acquisto da parte di Cesare Pegna dei terreni di Poggio Bagnoli (Arezzo) e dintorni, dove l’anidride carbonica sprigionata dai soffioni sarà utilizzata per la produzione della biacca. Da qui prenderanno avvio due storie parallele: quella dell’azienda industriale che diverrà poi la “Pergine” e quella dell’azienda agricola della Fattoria di Rimaggio. Attività, quest’ultima, portata avanti ancora oggi con passione e successo dall’autore e dai suoi tre figli. Il libro, corredato da preziose immagini d’epoca, è una saga che abbraccia gli ultimi due secoli e si dipana tra Firenze e il Valdarno, con una parentesi in Sud America negli anni della guerra, per poi tornare al luogo di origine. La presentazione del libro fa parte delle Niccolitudini, le presentazioni ideate con un preciso obiettivo: quelle di durare poco per non annoiare il pubblico. Questo appuntamento, come tutti gli altri del giovedì, sono ad ingresso libero. Il Niccolini, già Teatro del Cocomero, è il più antico di Firenze e il primo teatro “moderno” d’Europa. La sua origine risale alla metà del Seicento, quando un gruppo di nobili prese in affitto alcune stanze di palazzo Ughi in via del Cocomero costruendovi il teatro. Negli anni Settanta e Ottanta del Novecento ospitò artisti come Vittorio Gassman, Carmelo Bene e Paolo Poli. Il restauro e la successiva riapertura nel 2016 ha dato il via a una proficua stagione artistica, prima in collaborazione col Teatro della Pergola, quindi col progetto 1980-2021: Niccolini nuovo e antico. L’occasione delle Niccolitudini rappresentano dunque anche un’occasione speciale per entrare in un luogo ricco di storia nel cuore del centro storico di Firenze.