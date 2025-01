Firenze, presentazione del libro Giardini fantastici d’Italia al Niccolini

Firenze, 30 gennaio 2025 - Qual è il significato delle bizzarre sculture nel Sacro Bosco di Bomarzo? Dove possiamo ammirare il labirinto più grande d’Europa? Perché un’affermata artista francese ha voluto dar vita, nel cuore della Maremma, alla sua personale raffigurazione degli Arcani dei Tarocchi? Accanto ai rinomati giardini all’italiana, celebri nel mondo per l’elegante bellezza, il Belpaese ne custodisce altri dalle caratteristiche più insolite e bizzarre, se non proprio misteriose. Labirinti, giardini alchemici o massonici, parchi ricchi di simbologie complesse e iniziatiche, in origine riservate a pochi eletti: luoghi magici capaci ancora oggi di sorprendere il visitatore e porre numerosi interrogativi sul loro significato. Il libro ‘Giardini fantastici ed esoterici d’Italia’ di Lorenzo Sartorio (edito da Polistampa) ne raccoglie 18, offrendo per ciascuno notizie storiche e informazioni utili per la visita, il tutto arricchito da un affascinante corredo di immagini a colori scattate dall’autore. Sarà presentato il 30 gennaio al Caffè letterario del Teatro Niccolini alle ore 18 a ingresso libero nell’ambito delle Niccolitudini, le presentazioni che non annoiano e durano poco. Interverrà l’autore insieme all’editore Antonio Pagliai e all’architetto Paola Maresca.