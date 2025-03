Firenze, passeggiata alle Cascine coi ricercatori per conoscere alberi e piante

Firenze, 19 marzo 2025 - Nella Giornata internazionale delle foreste, che ricorre il 21 marzo, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze organizza una passeggiata aperta a tutti nel Parco delle Cascine, per riscoprire il ruolo degli alberi e delle aree verdi in città. Insieme a docenti e ricercatori dell’Ateneo fiorentino sarà possibile imparare a riconoscere le specie degli alberi e della vegetazione e comprendere meglio le loro funzioni nelle aree urbane: dalla mitigazione delle isole di calore alla conservazione della biodiversità, dalla rimozione degli inquinanti ai benefici per la salute fisica e mentale. La partenza dell’escursione è fissata venerdì 21 marzo davanti alla sede della Scuola di Agraria (ore 14.30 – Piazzale delle Cascine, 18). L’escursione ha la durata di circa 3 ore ed è adatta a tutti. Non è necessaria la prenotazione.

