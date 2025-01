Firenze, parte la rassegna letteraria Libri-Amoci alle Murate

Firenze, 14 gennaio 2025 - Si inizierà a febbraio prossimo con le presentazioni libri, performance con letture concerto, reading poetici e teatrali e incontri culturali inseriti nella rassegna “Libri-Amoci” già iniziata a settembre. Il tutto con la collaborazione di realtà forti come “Scrittori in jazz”(Music Pool), “Parliamo di libri, dai!” ( Puzzle Book) curate entrambe da Alessandra Cafiero, “Avviso ai naviganti” curata da Giorgio Torricelli, proseguirà anche la rassegna “ “Incontri sulle carceri di Sollicciano e Gozzini” curata da Giovanna Ottavi, criminologa, e le presentazioni curate da Jacopo Chiostri. “Ho voluto creare una sinergia tra realtà forti a Firenze e Montevarchi, ho sempre creduto nella collaborazione e penso che lavorare insieme per la cultura sia un'arma vincente da coltivare in qualunque ambito dell'arte e della cultura, abbiamo bisogno di unire le forze per avere risultati duraturi nel tempo”. Così Silvia Papucci vice presidente di Spmanagement Arte Cultura Spettacolo che collabora al programma letterario con la Rassegna “ Libri-Amoci” del Caffè Letterario Le Murate. Si comincia da febbraio fino a luglio , dal martedì al venerdì con appuntamenti fissi quotidiani. Per chi vuole assistere o avere informazioni sul programma può scrivere a [email protected] Maurizio Costanzo