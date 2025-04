Firenze, omaggio in musica a Ivan Graziani al teatro Puccini

Firenze, 5 aprile 2025 - Un omaggio in musica a Ivan Graziani. Andrà in scena martedì 8 aprile alle ore 21 ‘Filippo Graziani Ottanta Buon Compleanno Ivan!’. Imarts e Radio Capital presentano questa festa di compleanno itinerante. Appuntamento l’8 aprile alle ore 21 al Teatro Puccini. Dopo il grande successo dell’album "Ivan Graziani - Per gli amici", pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, Filippo Graziani è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour straordinario in poche date esclusive: "Ottanta. Buon compleanno Ivan" una vera e propria festa di compleanno itinerante ricca di sorprese, per celebrare quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno di Ivan Graziani. Come ogni festa che si rispetti, non possono mancare gli invitati: uno per ogni data lo accompagnerà su un paio di brani che più hanno amato di Ivan, per omaggiarlo.

Ospite speciale della tappa fiorentina sarà Irene Grandi. Un regalo di compleanno unico quello di Marco Lodola che, in occasione dell’evento, ha pensato a un’installazione inedita apposita che farà parte della scenografia. Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria ma li impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni. Con lui sul palco un rodato ensemble di musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Lorenzo Fornabaio alle chitarre, Stefano Zambardino tastiere, Marco Benz Gentile violino. In questo tour eccezionale, Filippo si spingerà più in là guidando il pubblico attraverso i successi più celebri di Ivan, ma proponendo anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, offrendo uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore.

In queste poche date selezionate, con la sua atmosfera di festa, "Ottanta. Buon compleanno Ivan" sarà una celebrazione unica e irripetibile, un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo. Acquisto biglietti presso la biglietteria del Teatro Puccini aperta dal giovedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; punti vendita Box Office Toscana / Ticketone; online su www.teatropuccini.it. Informazioni al numero 055.362067.