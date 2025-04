Firenze, nuovo concerto di Careggi in Musica con Eleonora Panza e Michela Spizzichino

Firenze, 4 aprile 2025 - Domenica 6 aprile, ore 10.30, all’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero) prosegue la stagione concertistica “Careggi in Musica”, promossa dal 1999 dall’Associazione A.Gi.Mus. Firenze. Si esibirà in concerto la giovanissima violinista Eleonora Panza assieme a Michela Spizzichino al pianoforte, con musiche di Beethoven, Kreisler e Grieg. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Mascagni di Livorno. Eleonora Panza ha iniziato a suonare il violino quando aveva appena 5 anni, studiando con la Prof.ssa Marta Degli Innocenti e poi con la Professoressa Giovanna Pieri Buti, presso l'Associazione Musicale Ensemble Bacchelli di Livorno, dove ha preso parte anche a varie formazioni di musica di insieme. Nel 2023 e' stata ammessa al Conservatorio Statale “P. Mascagni” di Livorno e attualmente frequenta i Corsi di formazione musicale di base nella classe di Violino della Prof.ssa Chiara Morandi. Ha partecipato a diverse Masterclass internazionali, tra cui quelle del Prof. Tomas Cotik e della Prof.ssa Yulia Berinskaya. Partecipa come violino primo al Laboratorio dell’Orchestra d’archi diretta dalla Prof.ssa Chiara Morandi e all’Orchestra sinfonica del Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno diretta dal Prof. Lorenzo Sbaffi. Nel 2024 ha eseguito da solista con orchestra il Concerto per Violino op. 48 di D. B. Kabalevsky. Ha ricevuto il plauso dei Maestri Boris Belkin e Nicolae Tudor in occasione di alcune audizioni. A febbraio 2025 ha vinto il 1° Premio Solisti - Violino al “XIV Concorso Internazionale per giovani musicisti Città di Massa”. Pianista solista e specializzata nella pratica di insieme, Michela Spizzichino si è formata con A. Bacchelli, A. Specchi, A. Ciccolini, M. Perahia, B. Canino e numerosi altri per la musica da camera. Da almeno un trentennio è impegnata nella didattica dai più piccoli agli adulti e lavora presso Festival e Master di Perfezionamento in Italia e all’estero, a supporto degli studenti di artisti e docenti tra i più rappresentativi di ciascuno strumento, dai fiati, agli archi, agli ottoni. Ricevendo critiche sempre particolarmente lusinghiere si è esibita al fianco di importanti solisti e cameristi in Italia ed Europa (M. Kugel, i componenti del quartetto Zemtsov, C. Morandi, P. Berman, E. Bindere, M. Dragoni, M. Benvenuti, L. Horvath, I. Eliseev, G. Tarkovy, P. Csabo e tanti altri…); la sua esperienza e i suo interessi si estendono oltre la cornice della musica classica, sconfinando in altri generi e contesti dal teatro, al musical, alle colonne sonore, alla musica non cosiddetta “colta”, popolare e tradizionale strumentale e corale, consentendole di vivere e arricchire il suo approccio musicale ad ogni nuova, preziosa occasione.