Firenze, nelle Cappelle Medicee in scena il dialogo impossibile con l'Elettrice Palatina

Firenze, 26 settembre 2024 - Sabato 28 settembre alle Cappelle Medicee appuntamento con l'Elettrice Palatina e domenica 29 al Bargello un week end all'insegna di teatro e musica. Nei Musei del Bargello un doppio appuntamento di teatro e musica per viaggiare nel tempo, la rassegna curata dalla Compagnia delle Seggiole con l'Orchestra da Camera Fiorentina, con eventi teatrali e musicali all'interno del Museo Nazionale del Bargello, delle Cappelle Medicee, di Orsanmichele e di Palazzo Davanzati. Appuntamento sabato 28 settembre dalle 16 alle 18 all'interno delle Cappelle Medicee con l'Elettrice Palatina. Domenica 29 settembre alle ore 10 appuntamento al Museo del Bargello con lo spettacolo All'ombra del Potere. L'evento "Incontro Impossibile con Anna Maria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatina" è uno spettacolo che propone un dialogo immaginario con l'ultima discendente della dinastia Medici, figura fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale di Firenze. Attraverso la narrazione teatrale, la Compagnia delle Seggiole esplora la vita, le scelte e il legato dell'Elettrice Palatina, in uno spettacolo che unisce storia e intrattenimento. All'ombra del potere: nel magnifico scenario del Museo nazionale del Bargello la Compagnia delle Seggiole come di consueto, proporrà azioni sceniche con attori che, in abiti del XV-XVI secolo, faranno rivivere personaggi che in quel luogo hanno avuto a che fare con la giustizia. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti con il biglietto del museo.