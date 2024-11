Firenze, va in scena a teatro ‘Matteotti 100. Io tiro dritto per la mia strada’

Firenze, 2 novembre 2024 - Una pagina di teatro dedicata a Giacomo Matteotti, per la rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Lunedì 4 novembre alle ore 21 appuntamento a Firenze al Teatro del Borgo, in Via San Bartolo a Cintoia 97 nel Quartiere 4, dove va in scena “Matteotti 100 – Io tiro dritto per la mia strada”. Lettura scenica con gli attori di Arca Azzurra, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci e con gli allievi della Scuola Informale degli Adulti. Testo di Lucia Socci. Una produzione di Arca Azzurra.

In questo 2024, centenario della morte di Giacomo Matteotti avvenuta per mano fascista il 10 giugno 1924, Arca Azzurra affronta con un reading collettivo la storia della sua vita e del suo straordinario percorso politico e umano, attraverso fonti di alto valore storico. L’intento è quello di restituire il ritratto di un rivoluzionario pieno di idee e di passione capace di comprendere e difendere i diritti degli umili, degli ultimi.

ME.MO. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina”, “Open City” e “Autunno Fiorentino”. Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti e 5 i quartieri della città. In luoghi tra i più vari. Una grande rassegna di quasi 50 date che si dipanerà nell’arco di ben sei mesi. Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Informazioni: 055 8290137.

