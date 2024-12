Firenze, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi

Firenze12 dicembre 2024 - Nel segno del soul, del miglior cantautorato italiano e dei crooner che hanno fatto la storia della musica. Mario Biondi torna in concerto a Firenze. Sabato 14 dicembre sarà sul palco del Teatro Verdi, ultimi spiccioli di quel “Crooning Italian Theaters Tour” che da settimane lo vede protagonista nei maggiori teatri italiani e non solo. I biglietti – posti numerati da 25,30 a 69 euro inclusi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 055.212320. In primo piano il recente EP “L’Oro”, ultimo atto del progetto “Crooning Undercover” con cui Mario Biondi ha preso in prestito e interpretato brani del soul/jazz internazionale, con l’aggiunta di inediti in tema. Un ultimo capitolo tutto italiano, inaugurato con i singoli “La donna cannone” ed “E tu come stai” di Claudio Baglioni e portato a termine con due meravigliose interpretazioni di “Pensiero Stupendo” di Patty Pravo e “Sulla Terra io e lei” di Riccardo Cocciante. Con Biondi sul palco, saliranno Elisabetta Serio al pianoforte, Aldo Capasso al basso e contrabbasso e Francesca Remigi alla batteria. Una formazione inedita e ricca di talento per una scaletta rinnovata. Radio Monte Carlo è radio partner del tour. Maurizio Costanzo