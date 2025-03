Firenze, Maria Cassi e Leonardo Brizzi in scena con ‘La solita zuppa’

Firenze, 24 marzo 2025 - Il 28 marzo al Teatro Puccini Maria Cassi e Leonardo Brizzi in scena alle ore 21,30 con ‘La solita zuppa’ di Luciano Bianciardi, con la regia di Riccardo Rombi, si tratta di una produzione Catalyst Ricordare Bianciardi con un sogno che ne contiene altri, flash che come in un viaggio onirico emergono da una nebbia esistenziale, vivida, lasciando allo spettatore, come a volte accade dopo il risveglio, per un breve attimo, il dubbio che l’esperienza vissuta sia stata reale e meno. Maria Cassi e Leonardo Brizzi, con la loro straordinaria capacità di leggere l’umano in chiave surreale, ci guidano in questo sogno, che, come un treno, è fatto di vagoni, divisi in scompartimenti, che contengono posti nei quali, più o meno consapevolmente, siamo seduti.