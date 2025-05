Firenze, Luca Tomao presenta il romanzo 'Battiloro. Il Fabbro di Gioie'

Firenze, 28 maggio 2025 - Un danzatore, coreografo , che da anni insegna danza, ma con la penna nel cuore: Luca Tomao, artista poliedrico da sempre diviso tra il palcoscenico e la scrittura, presenta il suo nuovo romanzo fantasy “Battiloro – Il Fabbro di Gioie”. L’appuntamento è giovedì 30 maggio alle 18 al Quelo Bar, in Borgo Santa Croce 15R, a ingresso libero. La presentazione sarà moderata da Mara Temperelli, con copie disponibili grazie alla collaborazione della libreria L'Ornitorinco (via di Camandoli 10R). Il libro ci accompagna in un mondo sul finire dell’epoca dei “Fabbri di Gioie”, artigiani di meraviglie destinati a diventare, con il tempo, semplici gioiellieri. Elio, un ragazzino dal cuore incantato, sogna di appartenere a quel mondo perduto, ma nessuno sembra credere alla magia… finché la magia stessa non decide di farsi sentire. Un racconto delicato e potente, sospeso tra infanzia e maturità, tra sogno e responsabilità. Un’occasione da non perdere per chi ama le storie che brillano, dentro e fuori le pagine. Da esserci.