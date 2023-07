Firenze, l'estate al Quartiere 4 tra eventi per bambini e le stelle

Firenze, 31 luglio 2023 – Nei primi 16 giorni di agosto sono previsti diversi eventi al Quartiere 4 di Firenze, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Il 1 agosto al parco di Villa Strozzi arriva 'Giardiniere di fiabe-racconti di alberi, lupi agricoltori e fiori curiosi', evento per bambini di 4 anni. Il giorno successivo all'Arena estiva Vogel 'Stenterelliade' di Pupi di Stac.

Il 3 agosto spazio, al circolo culturale Canova, a 'Padre d'amore, padre di fango, spettacolo teatrale di e con Cinzia Pietribiasi'. Tra gli eventi quello del 7 agosto con 'Grillo Swing', la possibilità di vedere le stelle il 10 agosto e nuovamente 'Stenterelliade' il 16 agosto.

“Al Quartiere 4 non si resta soli, nemmeno nel mese di agosto – dice il presidente del Q4 Mirko Dormentoni –. L’Estate al Q4 e l’Estate Fiorentina propongono ben 10 eventi dal 1° al 16 agosto, sempre gratuiti e sempre diffusi in buona parte del nostro territorio: fiabe, teatro, burattini, cinema, musica, animazione e giostre per i bambini, concerti. E il ritorno dell’evento speciale di ‘Sotto le stelle’ a Villa Vogel del 10 agosto, per passare insieme un’indimenticabile notte di San Lorenzo. Ci ripetiamo, ma c’è veramente solo l’imbarazzo della scelta. Non mancate!”.