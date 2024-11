Firenze, la moda sposa la solidarietà per Ant

Firenze, 13 novembre 2024 - Da venerdì 15 a domenica 17 novembre con orario continuato 10-19 (venerdì, sabato e domenica) torna lo Shopping Solidale della Moda presso la Sala delle ex Leopoldine piazza Tasso 7 a Firenze che per l’occasione si trasformerà in una grande boutique solidale dove trovare capi di abbigliamento, accessori, pelletteria, bijoux, luxury brand e profumeria messi a disposizione da tantissime aziende di moda allo scopo di raccogliere a favore di Fondazione ANT e delle sue attività sanitarie sul territorio. L’evento è organizzato dalla Delegazione ANT di Firenze con il Patrocinio del Comune di Firenze. Sarà possibile trovare tra i donatori Salvatore Ferragamo, Trussardi, Patrizia Pepe, Stefano Ricci, Liu Jo, Tod’s, La Carrie, Gaelle, Marc Ellis, Roy Rogers, Gallo, Angela Caputi, Saponerie Fissi, Lorenzo Villoresi, Dr. Vranjes e molte altre prestigiose aziende del territorio toscano. La manifestazione è possibile grazie al prezioso supporto di: Anteprima Florence, Gandon, Omikron, per l’allestimento e l’illuminazione. Inoltre sarà possibile trovare alcune strenne natalizie di Fondazione ANT come i panettoni e altre specialità gastronomiche. Il ricavato andrà interamente a sostenere le attività di assistenza domiciliare e specialistica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie in 10 regioni italiane tra cui la Toscana (dove opera a Firenze, Prato, Pistoia) e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.