Firenze, la lezione di don Primo Mazzolari nel romanzo 'Il tempo e i ricordi'

Firenze, 10 dicembre 2024 – Coerenza, rettitudine, coraggio nel rispettare la verità: la lezione di don Primo Mazzolari (1890-1959), il parroco di Bozzolo che si oppose al fascismo, è al centro del nuovo romanzo di Franco Brogi intitolato Il tempo e i ricordi. Pubblicato dall’editore Mauro Pagliai nella collana «Le ragioni dell’Occidente», il libro sarà presentato giovedì 12 dicembre alle 18.00 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) da Arianna Amtruda e Maurizio Bassetti. Saranno presenti l’autore, e l’editore Antonio Pagliai. Franco Brogi è nato e vive a Firenze. Per oltre 25 anni ha prestato servizio come diacono presso la Caritas Diocesana della sua città, impegnato nel settore immigrazione: da quest’esperienza è nato il libro verità Strada facendo (2019), a cui sono seguiti Il campo dei girasoli (2000), Via della Chiesa (2016), Di questi tempi. Rileggendo Etty Hillesum al tempo del coronavirus (2020), In fondo alla strada cosa troveremo (2023). La sua ultima fatica è incentrata sull’incontro tra Armando, un anziano deluso dal mondo che vive come un eremita in una capanna in Val d’Ayas, e Paolo, un uomo segnato dalla recente perdita della moglie. Nei ricordi di Armando, che passano per eventi drammatici come l’alluvione del Polesine nel 1951 o le guerre in Somalia, Vietnam ed ex Jugoslavia, resta indelebile la figura di don Primo, sacerdote controcorrente impegnato contro le tante ingiustizie della società. Le frequenti conversazioni tra Armando e Paolo diventano occasione per riflettere su temi come l’elaborazione del lutto, il valore del tempo, la ricerca del senso della vita: quel senso che, ricorda Armando, “ci sfugge proprio quando crediamo di averlo trovato”.