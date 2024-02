Firenze, la favola senza tempo di Pinocchio in scena al teatro Puccini

Firenze, 23 febbraio 2024 – A Firenze, al teatro Puccini, va in scena ‘Pinocchio’. Nell’ambito della rassegna ‘Per grandi e Puccini’, che propone spettacoli per famiglie è per domenica 25 febbraio alle ore 16.45. “In un teatro di marionette dismesso – spiegano i protagonisti - un luogo dal sapore incantato, raccontiamo una storia che vede come protagonista proprio un burattino, creato di proposito per calcare le scene. A ben vedere, c'è un curioso ribaltamento in atto: anziché essere i pupazzi a impersonare gli esseri viventi sono gli esseri umani, gli attori, a muoversi come dei burattini. Ad accompagnarci in questo mondo liminale, frontiera magica tra sogno e realtà, la figura enigmatica della Fata-bambola turchina, che si anima, con movimenti plastici e un fare straniato, per raccontare le peripezie di Pinocchio. Lei è la narratrice-manipolatrice della storia che, usando costantemente trucchi teatrali, guida Pinocchio nelle sue avventure – disavventure iniziatiche. Lo spettacolo ridesta quella forza originale del testo che nel tempo di è edulcorata e perduta, un’atmosfera un po’ polverosa e usurata, ma anche cruda e ironica”. Età consigliata dai 7 anni, durata 60 minuti. Pinocchio è una produzione Zaches Teatro con il contributo di Regione Toscana. Ha vinto il premio “Migliore attrice” e “Migliore scenografia” al 22 International Festival of Children’s Theatre di Subotica (Serbia), e il premio amico Pinocchio 2017 della fondazione Carlo Collodi. Regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna, scene, luci, costumi e maschere Francesco Givone, progetto sonoro e musiche originali Stefano Ciardi, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti, assistente alla drammaturgia Enrica Zampetti, realizzazione costumi Anna Filippi, management e distribuzione Theatron 2.0. Biglietti: posto unico numerato 8 euro esclusi diritti di prevendita. La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone. Acquisto on line su www.teatropuccini.it . Informazioni 055.362067 055.210804. Maurizio Costanzo