Firenze, la biografia cinematografica della pittrice Pan Yuling alla Compagnia

Firenze, 5 ottobre 2024 - Sarà “A soul haunted by painting”, biografia cinematografica della pittrice Pan Yuling, infiammata dall’interpretazione di Gong Li, che porta la firma della regista Huang Shuqin, a chiudere la quarta edizione del FanHuaa Chinese Film Festival, la rassegna con il meglio della cinematografia cinese contemporanea, domenica 6 ottobre, alle 21 al cinema La Compagnia di Firenze (ingresso 7 euro). Il film riproposto a 30 anni dalla sua prima, da scoprire e riscoprire in occasione della sua versione digitalizzata è ispirato alla vita della pittrice cinese Pan Yuliang (1895-1977) e interpretato da Gong Li, in una delle sue interpretazioni più radiose. Sfuggita alla vita in un bordello, Yuliang apprende l’arte della pittura e arriva alla celebrità a Parigi. Un appassionante classico all’insegna dell’affermazione femminile narrata in un romanzo autobiografico pubblicato nel 1982 dalla scrittrice Shi Nan. Al cinema La Compagnia si parte alle 15.30 con la proiezione di due premiere italiane, che mettono al centro la questione dell’identità e delle relazioni interpersonali. “She Sat There Like All Ordinary Ones" di Qu Youjia. Sullo sfondo del mondo scolastico, il film esplora il processo di crescita degli adolescenti tra le complessità dei loro rapporti, la formazione e l’affermazione della propria identità, le pressioni dei docenti e le aspettative dei genitori. Nel pomeriggio, alle 18 "All Ears" della regista Liu Jiaying è una pacata meditazione sui temi della mortalità, dell'identità e della manipolazione della realtà attraverso le vicende di Wen Shan, sceneggiatore senza lavoro, che scopre di avere un talento particolare per la scrittura di elogi funebri che pratica con successo (18). Il FanHua è organizzato dall’Associazione FanHua in cooperazione con la Zhong Art International, sotto la direzione artistica di Paolo Bertolin, e realizzato con la collaborazione della Regione Toscana e dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, il patrocinio dell’Ambasciata cinese e del Consolato Generale Cinese di Firenze, dei Comuni di Firenze e Prato, della Città Metropolitana di Firenze. Tra le collaborazioni territoriali, Cesvot, il Cibrèo e il Teatro del Sale, il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato e Lanterne Magiche, Paolo Penko, libreria l’Ornitorinco, Liberi di Educare, Cina in Tavola, l’Istituto Confucio dell’Università di Firenze. Sponsorizzato da Hainan Airlines, Publiacqua, Ristorante La Spada, La via del Tè, in partnership con Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, sponsor tecnico Unicoop Firenze. l festival fa parte del programma 50 Giorni di Cinema a Firenze. La 50 Giorni è parte del Progetto Triennale Cinema, sostenuto dal Ministero del Turismo e delle istituzioni locali e realizzato grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio. Maurizio Costanzo