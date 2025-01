Firenze, la Befana si racconta: in scena lo spettacolo intervista con merenda

Firenze, 4 gennaio 2025 - La Befana a Firenze scende per portare dolci sorprese, ma non solo. Quest’anno i più piccoli avranno l’opportunità anche di sentire la sua voce, la sentiranno parlare e si racconterà. Tutto questo grazie ai Pinguini Theater, che hanno organizzato un divertente spettacolo per tutta la famiglia, per bimbi dai 4 anni in su. Si tratta dell’Intervista alla Befana, che va in scena il 6 gennaio alle ore 10:30. L’appuntamento è a Villa Torre dei Lari, via di Marignolle 28C, a Firenze. “C’è rande attesa, soprattutto per i più piccoli, per l’esclusiva intervista che ci ha concesso la Befana” fanno sapere i Pinguini Theater. Che aggiungono: “Sarà un incontro esclusivo con lei perchè ha finito il suo lavoro e si trattiene solo in questa speciale occasione”. L’intervista la simpatica vecchina la concede la mattina del 6 gennaio, dopo che nella notte è volata di casa in casa con la sua scopa per far trovare ai bambini sorprese e dolce carbone nelle calze. “Chissà come sarà vestita – si chiedono i Pinguini Theater creando un po' di suspence -. E poi la sua fedele scopa di saggina la mostrerà? E perché le serve proprio quella? Ci saranno degli elfi ad accompagnarla? I presenti, oltre alla giornalista, avranno la possibilità di fare tutte le domande possibili, ma uno spiacevole personaggio tenterà in ogni modo di sabotare l’intervista e mettere la Befana in difficoltà. Occorrerà chiedere aiuto al pubblico, soprattutto ai bambini che si sa, sono bravissimi a risolvere le situazioni”. Dunque, in questa occasione speciale non solo la Befana si racconterà, svelando qualche suo segreto, ma dialogherà anche col pubblico e risponderà alle domande dei bambini. Uno spettacolo che riserva anche qualche dolce e gustosa sorpresa ai presenti. “Vi aspettiamo - fanno sapere i Pinguini Theater - anche per gustare una deliziosa merenda colazione insieme alla Befana che abbiamo saputo adora un bel vin brulè aromatizzato”. L’ingresso è di 10 euro, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 6024335. La compagnia teatrale I Pinguini nasce nel 1982 dall’entusiasmo di alcuni giovanissimi appassionati di teatro e dopo alcuni corsi di formazione debutta nel 1985 con una commedia di propria stesura: “Due atti unici…più unici che rari!”. A questo primo lavoro hanno fatto seguito molti altri, tutti di grande successo.