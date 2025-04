Firenze, Isia apre le porte ai designer di domani con un open day

Firenze, 9 aprile 2025 – Tutori di design, realizzati dagli studenti attraverso la stampa 3D per trattare l’ipermobilità articolare, elettrodomestici e apparecchi costruiti insieme a colossi dell’industria come Ariete e Toyota Material Handling, materiali ecosostenibili studiati per sviluppare una colonia umana su Marte ed elaborati editoriali che coniugano carta e digitale pensati per la valorizzazione dell’artigianato artistico o per la divulgazione scientifica e astronomica. Sono alcuni degli avveniristici progetti ideati dagli aspiranti designer di Isia Firenze, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche che vanta collaborazioni attive con alcuni dei più grandi nomi del design e dell’industria, e un tasso di placement superiore all’80%. Un punto di riferimento per la cultura progettuale internazionale, che venerdì 11 aprile, a partire dalle ore 10, aprirà le sue porte a coloro che sognano un futuro nelle discipline creative attraverso un open day nella sede di via Pisana, 79 all’interno del parco di Villa Strozzi. Sarà l’occasione per approfondire il percorso di studi del corso di laurea triennale in Design (equipollente L-4), ricevere informazioni sulla didattica, che unisce teoria e pratica con un metodo solido e ben strutturato, sulle prospettive lavorative e sui servizi offerti dall’Istituto pubblico. L’appuntamento è rivolto a ragazzi e ragazze delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, che avranno l’occasione di incontrare docenti, tutor e studenti, oltre a richiedere un colloquio individuale di orientamento (prenotabile all’indirizzo [email protected]), per ricevere consigli in merito alla scelta del percorso più adeguato e in linea con le proprie aspettative, attitudini e obiettivi. Un aspetto, questo, che riveste un’importanza fondamentale per il corretto inserimento all’interno di un sistema che necessita sempre più di figure professionali dotate di una preparazione solida ed articolata, costruita attraverso un’alternanza di lezioni teoriche-pratiche e una forte connessione con le aziende, che solo un istituto specializzato è in grado di offrire. “L’Isia di Firenze è un luogo dove il design prende vita, affrontando sfide reali con creatività e competenza – spiega la presidente Rosa Maria Di Giorgi. – I nostri studenti e studentesse progettano per il presente e per il futuro, collaborando con l’industria e immaginando soluzioni per mondi ancora da esplorare. L’Open Day è un’occasione preziosa per scoprire un percorso formativo pubblico, solido e profondamente connesso alla realtà professionale. Accompagniamo i giovani talenti verso scelte consapevoli, costruendo basi forti per affrontare le trasformazioni del mondo del lavoro”.