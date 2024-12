Firenze insolita, un viaggio tra i capolavori delle chiese di Ognissanti e Santa Trinita

Firenze, 27 novembre 2024 — Dalla visita a Palazzo Vecchio con la nuova mostra “Michelangelo e il Potere”, al tour inedito alla scoperta dei caffè e locali storici di Firenze, fino alla riflessione sulla figura femminile nell’antichità con il percorso nel Museo Archeologico, passando per la visita al Museo di San Marco e una passeggiata nelle chiese di famiglia di Ognissanti e Santa Trinita, per scoprire i capolavori commissionati dalle grandi famiglie fiorentine. Sono stati questi gli appuntamenti di dicembre di EnjoyFirenze, il brand di turismo culturale di Cooperativa Archeologia, per un viaggio affascinante tra arte, storia e cultura che offre la possibilità di esplorare la città da nuovi punti di vista, unendo la bellezza storica a esperienze uniche. Conclusione sabato 28 dicembre alle ore 16 con “Chiese di famiglia: Ognissanti e Santa Trinita”: appuntamento presso la Chiesa di Ognissanti, Borgo Ognissanti 42, per un viaggio attraverso le opere dei grandi maestri del Quattrocento fiorentino, come Botticelli e Ghirlandaio, e le cappelle delle famiglie Vespucci, Strozzi e Sassetti, per scoprire il legame tra arte, fede e committenza. Tutti gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 o a [email protected]. Maurizio Costanzo