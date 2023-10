Firenze, inaugurata “La città che gioca”: due giorni di eventi ed esposizioni

Firenze, 7 ottobre 2023 – Taglio del nastro con l’assessora Sara Funaro e la targa di Assogiocattoli tra mascotte, pista da slot car gigante, foto set, palloncini e laboratori e la sfilata delle Zanzare dei Bandierai degli Uffizi per la grande festa dei 100 anni di Dreoni, storico negozio fiorentino di giocattoli. Prosegue anche domenica 8 ottobre 2023 dalle 10 alle 19, alla Galleria delle Carrozze di Firenze, la due giorni a ingresso libero dedicata a bambine, bambin, e anche grandi. Dreoni, il Paese dei Balocchi fiorentino mette in campo tutte le sue magie per stupire tutti con la fantasia e trasportare nella realtà i sogni di intere generazioni evocati con la mostra sul Giocattolo d’Epoca esposta nelle vetrine di via Cavour fino al 14 ottobre 2023. All’apertura della festa, il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessora all’educazione del Comune di Firenze Sara Funaro insieme alla famiglia Dreoni al completo. E nell’occasione, il vicepresidente di Assogiocattoli, Claudio Borella, ha consegnato al signor Luciano il riconoscimento nazionale a Dreoni Giocattoli per “i 100 anni di successi del suo marchio nel mondo, per l’entusiasmo, la costanza e la capacità di fare impresa”, portando i saluti del presidente Gianfranco Ranieri.

Per portare i saluti di Palazzo Vecchio, oltre a Mirco Ruffilli consigliere comunale con delega alla valorizzazione della fiorentinità e delle tradizioni, nel primo pomeriggio sono arrivati dal Palagio di Parte Guelfa le “Zanzare dei Bandierai degli Uffizi”, i piccoli sbandieratori del cerimoniale cittadino legati al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, che si sono esibiti per tutti i visitatori. La festa prevede l’apporto dei maggiori brand del settore giocattolo a livello nazionale in attività di gioco e laboratori per bambini e bambine: aziende come Clementoni, Quercetti, Mandelli, Faba, Ludattica, Plastwood, Trudi e le sue marionette di peluche, Dal Negro con i tarocchi e una simpatica cartomante per predire il futuro giocoso ai visitatori, Parodi a far giocare con i campi di Zeugo. Presenti anche aziende leader a livello internazionale come Djeco e Haba, con i giochi da tavolo, Ravensburger e Schleich con corner per i più piccoli, Epoch per divertire le bambine con le Sylvanian Family, Carrera che farà giocare con una pista di slot car gigante. Ci saranno palloncini e gadget in omaggio per tutti, il negozio sarà aperto anche domenica e tutti coloro che faranno acquisti avranno in regalo il Pinocchio Dreoni celebrativo dei 100 anni, in legno a tiratura limitata. Le attività saranno supportate sia dal personale del negozio che da volontari delle associazioni ludiche che, con la propria presenza, daranno ancora più lustro al valore intergenerazionale, inclusivo e aggregante che si realizza giocando in modo intelligente.

Intanto, nelle vetrine di Dreoni Giocattoli, prosegue fino al 14 ottobre la mostra sul giocattolo d’epoca: dal 1923 Dreoni è “il paese dei balocchi” a Firenze: un negozio, un punto di riferimento per appassionati di giochi e modellismo, nonni, zii, genitori e soprattutto bambini! La mostra propone una rara collezione di giocattoli d’epoca e vintage, oltre a giochi iconici che hanno segnato periodi storici e che vivono nel ricordo di svariate generazioni. Si tratta in gran parte di pezzi unici, provenienti dall’archivio Dreoni, da importanti collezioni private come quella di Ida Sello di Udine, l’Archivio Italiano dei Giochi, da Florence Toy Museum, dal Museo del Giocattolo e di Pinocchio, dal Museo del Figurino Storico di Calenzano e dal Museo della Linea Gotica di Ponzalla. Festa e Mostra hanno il patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze e sono gratuite. Maurizio Costanzo