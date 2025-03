Firenze, in scena Slava’s Snowshow al Teatro Verdi

Firenze, 30 marzo 2025 - Torna ad aprile al Teatro Verdi - come unica data in Toscana – Slava's Snowshow, che proprio al Verdi aveva debuttato nel febbraio del 2008, replicando con successo nel 2011. In scena da venerdì 4 a domenica 6 aprile, con spettacoli alle ore 20,45, sabato e domenica ore 16,45 e 20,30. Una creazione di Slava Polunin. Salutato dalla stampa internazionale come un evento unico al mondo, Slava’s Snowshow è stato definito dal Times «imperdibile e già classico, una cosa di rara bellezza teatrale.» Poetico, universale e senza tempo, lo show continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, generi, credenze, religioni ed età come nessun’altro spettacolo al mondo. Slava’s Snowshow è un genere a sé stante, che riesce a essere spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentato, trasportando gli adulti in un mondo di stupore e meraviglia tipico dell’infanzia. Il suo geniale ideatore, il russo Slava, (pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo) è considerato “il miglior clown del mondo” che ama «un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà». Fantasioso, lirico e venato di malinconia, Slava’s Snowshow è lo spettacolo con i numeri più belli e famosi del repertorio di Slava Polunin, il clown russo che si ispira a Marcel Marceau, Charlie Chaplin e al nostro Totò. Il risultato è una serata incredibile e inaspettata, che affascina i più piccoli e restituisce ai grandi la meraviglia dell’infanzia. Gioiosi e atletici, ironici e teneri nel loro candore, i clown di Slava danno vita a una serie di scene una più spettacolare dell’altra, in bilico tra poesia, happening e circo. E, alla fine, mai nessuno ha voglia di tornare a casa. Lo spettacolo è consigliato a partire dagli 8 anni.