Firenze, in scena 'Ospiti' al teatro Goldoni

Firenze, 18 febbraio 2025 - Un atto unico originale e tragicomico, 14 quadri inframezzati da brani musicali e da stralci di un racconto della scrittrice e poetessa Renata Viganò che scandiscono la strana convivenza tra due personaggi all’apparenza diversi tra loro. “Ospiti” è lo spettacolo che l’attrice e autrice Carlina Torta e l’attore e pianista Aldo Gentileschi portano in scena sabato 22 e domenica 23 febbraio (ore 20,30) al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito della stagione 2025 del Teatro delle Donne. Come possono una “anziana” bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l'attrice, e un “giovane” ex concertista in crisi, che si è reinventato istruttore di ginnastica pur di non affrontare il palcoscenico, condividere lo stesso tetto? Pietro chiede ospitalità a Rita, non avendo alternativa, facendosi mantenere in cambio di una piccola collaborazione domestica. Nel corso della convivenza forzata, i due si scontrano e si confrontano, spesso ricorrendo a piccole bugie e gesti di opportunismo. Insieme, Rita e Pietro affrontano le proprie paure e incertezze, cercando di trovare il coraggio di inseguire ancora i propri desideri. Attraverso conflitti, risate, momenti toccanti, situazioni comiche e drammatiche i protagonisti esplorano temi universali di rinascita, amicizia e speranza. Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 0552776393 - [email protected]), prevendite online anche su www.ticketone.it. Maurizio Costanzo