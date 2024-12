Firenze, in scena lo spettacolo Padel Nostro al Teatro Lumiére

Firenze, 8 dicembre 2024- Direttamente da Roma arriva a Firenze Il Padel Nostro. Scritto e diretto da Danilo De Santis, l’appuntamento è al Teatro Lumiére il 14 dicembre, quando lo spettacolo andrà in scena alle ore 20:45, mentre il 15 dicembre sarà in scena alle ore 16:45. “La vita, come il padel, è questione di tempi: Se arrivi in tempo sulla palla, questa approda facilmente nell’altra metà campo, ma se sei in ritardo tutti i tuoi sogni si incaglieranno in una semplice rete” raccontano dalla compagnia. La grande particolarità di questa commedia è la sua dinamicità, la storia segue una continuità di tempo e si svolge all’interno del campo da padel e negli spogliatoi. Un dramma familiare presentato con un taglio brillante e ironico senza tralasciare però momenti di profonde riflessioni. Molto suggestiva la trama dello spettacolo. Tutta la vita di Luna è stata pianificata al fine di realizzare il suo grande sogno: diventare la più forte tennista del mondo. Ma il sogno di Luna racchiude in sé i frammenti dei fallimenti e delle delusioni di suo padre Giulio e del suo allenatore Armando, amici da una vita e tennisti professionisti mancati. Luna, nonostante l’imminente successo, non è felice. Non si sente compresa da sua madre Mara, che la tratta come se fosse ancora una bambina, né da suo padre che sembra essere ossessionato dal desiderio di successo di sua figlia. Una commedia esilarante ma al tempo stesso che fa riflettere sulla compulsiva tendenza di molti genitori a “utilizzare” i propri figli come ultima spiaggia per realizzare i propri sogni infranti. Il testo e la regia sono di Danilo De Santis, protagonisti sul palcoscenico un cast composto da Roberta Mastromichele, Luca Ferrante, Danilo De Santis, Angelica Pisilli. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrvere [email protected], oppure è possibile chiamare il botteghino allo 055 389 0214 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L’appuntamento successivo del teatro Lumiere è con lo spettacolo di Natale dal titolo ‘Cicella’.Un momento per tutta la famiglia, una storia che conquisterà grandi e piccoli allo stesso modo. Dopo il grande successo di “Storie della Mezzanotte” la nuova produzione de L’Ultima Fila incontra la favola di Giambattista Basile raccolta ne “Lo cunto de li cunti”, ripresa poi da Charles Perrault ne “Le fate”. Una giovane ragazza prigioniera nella sua stanza, dove una sorellastra si prende gioco di lei. Prodigi, incantesimi e creature fantastiche coroneranno la loro avventura, ma non sarà la magia a trionfare, bensì la sorellanza.