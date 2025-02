Firenze, in scena lo spettacolo ‘I 39 Scalini’ dal film di Hitchcock

Firenze, 5 febbraio 2025 – Arriva a Firenze al Teatro Lumière lo spettacolo “I 39 Scalini” di Patrick Barlow con la regia Riccardo Giannini, ispirato all’omonimo film diretto da A. Hitchcock. ACDC Production, La Maschera di Dioniso, Andrea Vangelisti sono fieri di annunciare lo spettacolo, dopo il successo di anni a Londra e Broadway. Un’intricata e divertentissima vicenda di spionaggio. Perché divertentissima? 4 attori e… 50 personaggi! Inizia a Londra la pericolosa avventura di Richard, un atletico giovanotto ricercato dalla polizia perché erroneamente sospettato di omicidio ma inseguito anche da un’organizzazione di pericolose spie denominata “i 39 scalini”. Lo spettacolo si snoda in lunghe cavalcate attraverso tutto il palcoscenico e non solo, incontri bislacchi, tanto impossibili quanto divertenti. Un lavoro teatrale affascinante ed intelligente, ricco di citazioni cinematografiche e di trovate, che fa prendere fiato – a chi guarda e a chi interpreta – solo nei pochi minuti dell’intervallo. Utilizzando il romanzo del 1915 dello scozzese John Buchan e l’opera cinematografica di Alfred Hitchcock 1935, Patrick Barlow ha costruito – mettendo il tutto in un “tritacarne” – il fortunato lavoro teatrale, in cui 4 soli attori interpretano più o meno 50 ruoli diversi in circa 100 minuti di rappresentazione. “The 39 Steps” è stato in scena al Criterion Theatre di Londra, a partire dal settembre 2006. Ha conquistato, l’anno successivo, l’Olivier Award for Best Comedy nel 2007 e il What’s On Stage Award for Best Comedy. Anche la versione italiana ha fatto incetta di premi, tra cui segnaliamo il Premio Cerami per la “migliore attrice” conquistato a pieno merito da Alessandro Di Somma. Il risultato è un continuo divertimento, con veloci cambi d’abito ad ogni secondo per indossare i panni di un altro personaggio. Il cast, imprescindibile, mette tutta la propria collaudata professionalità, ma anche tanto fiato e presenza fisica, per condurre pienamente in porto un’opera deliziosamente surreale e ricca di fantasia, dove poco importa capire chi sia il “cattivo” – il maggiordomo non c’è! – ma dove è sufficiente farsi trasportare dalle battute e dalla velocità del racconto per divertirsi e aver voglia, una volta di più, di salire (o scendere) i 39 scalini assieme a tutti loro. Con: Andrea Vangelisti, Raffaella Afeltra, Vieri Raddi, Simone Petri – Leonardo Pesucci musiche composte ed eseguite dal vivo da Lorenzo Fiorentini assistente alla regia Diana Volpe idea scenografica Linda Berna realizzazione scena Rione Verde di Carmignano costumi Niccolò Gabrielli, suoni Marco Fallani, disegno luci Carolina Agostini. Lo spettacolo è in scena al Lumiere il 7, 8, 14, 15 febbraio alle ore 20:45, 9 e 16 febbraio alle ore 16:45 [email protected]. Maurizio Costanzo