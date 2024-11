Firenze, in scena lo spettacolo ‘Da quali stelle siamo caduti’

Firenze, 2 novembre 2024 - Una commedia brillante interamente ambientata in un bagno, dove verranno trattati i temi più bassi, istintivi e animaleschi dell’essere umano, arrivando poi a toccare quelli più alti quali la spiritualità, la chiaroveggenza e l’aldilà. Uomo e donna, materia e spirito, yin e yang, bianco e nero, alto e basso, dolce e amaro, un percorso di una coppia dove si potranno riconoscere molte altre coppie. In scena lo spettacolo ‘Da quali stelle siamo caduti’ al Lumiére il 9 novembre alle ore 20:45, il 10 novembre alle ore 16:45, è una produzione TSA, spettacolo scritto e diretto da Danilo De Santis, con Danilo De Santis e Roberta Mastromichele. Danilo De Santis, attore, autore e regista partecipa a numerosi programmi televisivi insieme a Viginia Raffaele come per il programma di Rai 2 Buldozzer; ha fatto parte della compagnia di Lillo E Greg e come attore ha preso parte a diverse fiction televisive, come “A un passo dal cielo”, “Don Matteo” “Io ti cercherò” con Alessandro Gassman e “Il Santone” di Neri Marcoré. Roberta Mastromichele, nasce come ballerina e Art Director nei più famosi show televisivi di Rai e Mediaset. Si afferma poi in ambito teatrale come attrice. Lavora al cinema al fianco di Monica Bellucci nel ruolo della sua migliore amica in Manuale d’amore 2 di Giovanni Veronesi; è ballerina e assistente alle coreografie rispettivamente per il Film “Nine” (dove recita e balla accanto a Penelope Cruz, Nicole Kidman e Daniel Day Lewis e poi per il Film “The tourist” (preparatrice della scena danzata di Angelina Jolie e Jhonny Depp); interpreta il ruolo di Emma nel film distribuito da MEDUSA “Il Giudizio”. La trama: Cristiano ha più di un motivo per essere felice: le nozze d’oro dei genitori, la macchina nuova, la sua squadra del cuore a un passo dalla champions e dopo oltre dieci anni di convivenza, è sempre attratto dalla sua fidanzata Marcella. Tutto questo è niente rispetto a quello che è accaduto a Marcella: questa mattina, durante la sua consueta meditazione, la sua kundalini si è risvegliata, di conseguenza il suo terzo occhio si è aperto, consentendole di acquisire svariati poteri extrasensoriali. Cristiano, non comprendendo bene ciò che la sua fidanzata gli sta spiegando, colmo di desiderio si avvicina per baciarla. Marcella però si nega perché questo suo nuovo stato non le permette di congiungersi con un essere di livello spiritualmente inferiore. Il mondo idilliaco di Cristiano subisce un brusco arresto. Inoltre, un’importante comunicazione da parte delle entità superiori metterà in serio pericolo l’universo della coppia e tutto ciò che orbita attorno ad esso. Per Info e prenotazioni scrivere a [email protected] o telefono allo 055 389 0214. Il botteghino è aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, in via di Ripoli 231. Maurizio Costanzo