Firenze, in scena 'Doppio Senso' per festeggiare Capodanno a teatro

Firenze, 23 dicembre 2024 - Pronti a chiudere l’anno con una serata a teatro? La Compagnia delle Seggiole invita il pubblico a festeggiare il Capodanno al Teatro Alfieri di Firenze con “Doppio Senso”, uno spettacolo brillante e divertente che unisce teatro, musica e canzoni in un intreccio di doppi sensi, malintesi irresistibili e situazioni al limite dell’assurdo. In scena il 30 e 31 dicembre in prima assoluta. A cura di Sabrina Tinalli, con la regia di Claudio Spaggiari, lo spettacolo trascinerà il pubblico tra le parole che ingannano e i gesti che raccontano più di quanto sembrino. Accompagnati al pianoforte da Luigi Ragucci e dalla voce di Raoul Renzini, il pubblico vivrà un viaggio attraverso scene memorabili tratte dal teatro italiano e internazionale, con un cast eccezionale composto da Ruggero Albisani, Fabio Baronti, Anna Collazzo, Claudio Spaggiari, Sabrina Tinalli e Silvia Vettori. L’organizzazione e l’allestimento sono curati da Fiammetta Perugi. Lo spettacolo si terrà presso lo Spazio Alfieri, in via dell’Ulivo 8, Firenze.