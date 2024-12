Firenze, in scena a teatro Katia Follesa e Valeria Graci

Firenze, 18 dicembre 2024 - Katia & Valeria di nuovo insieme, come ai tempi di Zelig e Colorado Cafè. Dopo oltre dieci anni, con un’identità artistica maturata e sviluppata singolarmente, Katia Follesa e Valeria Graci tornano a dividere il palco con lo spettacolo “Ma non dovevamo vederci più?”, in scena venerdì 20 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 30 a 46 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Un sodalizio artistico ritrovato, per raccontare cosa sono diventate oggi le due artiste, cosa le ha divise e come e perché si sono ritrovate. Tutto ovviamente alla loro maniera, tra confessioni imbarazzanti, rivelazioni inaspettate e colpi di scena. Tra sketch inediti - ma anche personaggi storici del duo, come Katiana e Valeriana e le aspiranti Miss Italia – non manca un corpo di ballo che le accompagna in un “mini – musical” in cui rievocano, ballando e cantando, i momenti più significativi della loro carriera.