Firenze, in concerto per gli Amici della Musica il soprano francese Sandrine Piau

Firenze, 1 novembre 2024 - Sabato 2 novembre, alle ore 16, al Teatro della Pergola, torna nella stagione degli Amici della Musica di Firenze il soprano francese Sandrine Piau, fuoriclasse della vocalità a livello internazionale. La cantante sarà in duo con il pianista David Kadouch. Proporranno un programma dal titolo “Voyage intime, invitation au voyage”, con lieder e chansons di Schubert, Schumann, Liszt, Debussy, Wolf, Boulanger, Duparc. Figura rinomata nel mondo della musica barocca, Sandrine Piau si esibisce regolarmente con celebri direttori d'orchestra come William Christie, Philippe Herreweghe, Christophe Rousset, Gustav Lleonhardt, Ivor Bolton, Ton Koopman, René Jacobs, Marc Minkowski e Nikolaus Harnoncourt. Tra i ruoli interpretati di recente figurano Alcina alla Monnaie e ad Amsterdam, Dalinda (Ariodante) e Tytania (Sogno di una notte di mezza estate) al Festival d'Aix en Provence, Cleopatra (Giulio Cesare) all'Opéra de Paris, Mélisande a Nizza e alla Monnaie, Ännchen (Der Freischütz), Constance (I Dialoghi delle Carmelitane), Pamina (Il Flauto Magico) e Donna Anna (Don Giovanni) al Théâtre des Champs-Elysées e molti altri. Sandrine Piau si è esibita per i maggiori Festival e per le maggiori sale da concerto al mondo, come Festival di Salisburgo, Carnegie Hall, Wigmore Hall, Covent Garden Festival, Musikverein, Salle Pleyel di Parigi, Festival de Saint Denis, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro Comunale di Firenze e di Bologna e con le più prestigiose orchestre internazionali, tra cui l'Orchestra Filarmonica di Berlino, la Filarmonica di Monaco di Baviera, l'Orchestre de Paris e l'Orchestra di Boston. Pianista francese, David Kadouch ha iniziato la sua carriera internazionale quando, all’età di 13 anni, si è esibito con Itzhak Perlman a New York. Ha sviluppato nel tempo una particolare attenzione alla musica da camera e alla musica contemporanea. Ha iniziato la sua formazione pianistica al Conservatorio di Nizza, sua città natale, e ha continuato gli studi con Jacques Rouvier al Conservatorio di Parigi e alla Scuola di Musica Reina Sofía di Madrid, dove ha studiato pianoforte con Dmitri Bashkirov e musica da camera con Márta Gulyás e Ralf Gothóni. Ha frequentato masterclass con Daniel Barenboim, Murray Perahia, Maria João Pires, Maurizio Pollini, Stephen Kovacevich ed Eliso Virsaladze. A 13 anni ha vinto il Concorso per Giovani Talenti di Milano mettendosi in luce nei Concorsi Telekom Beethoven, Kissinger Klavierolymp e al Concorso pianistico internazionale di Leeds . È stato nominato Giovane Artista dell’Anno agli International Classical Music Awards (ICMA) nel 2011. Ha lavorato con direttori d’orchestra quali Gábor Takács-Nagy, Jean-Claude Casadesus, Charles Dutoit e Chung Myung-whun. I suoi partner di musica da camera includono, tra gli altri, il Quatuor Ébène, il Quatuor Modigliani, Edgar Moreau, Renaud Capucon e Gautier Capucon. Maurizio Costanzo