Firenze, in concerto la giovane star del violino Giovanni Andrea Zanon

Firenze, 25 novembre 2024 - La prima volta che ha imbracciato il violino aveva due anni. A quattro è entrato in Conservatorio, il più giovane nella storia delle istituzioni musicali statali italiane. Da allora una carriera in crescendo che lo ha collocato, poco più che ventenne, tra le eccellenze della classica italiana e internazionale. Giovanni Andrea Zanon sarà mercoledì 27 novembre al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, nel concerto in programma all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte per il Festival della Liuteria Toscana. Sarà affiancato, nel ruolo di solista, da un’altra giovane stella della classica, la flautista Angela Camerini, mentre la direzione sarà affidata a Giuseppe Lanzetta. Ad esaltare le doti di Giovanni Andrea Zanon e di Angela Camerini saranno due pagine mozartiane, il “Concerto per flauto e orchestra K 314” e il “Concerto per violino e orchestra K. 219”. Chiuderà il programma la “Sinfonia n. 49 - La Passione” di Franz Joseph Haydn. Diplomato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia con lode e menzione onorevole, Giovanni Andrea Zanon si è trasferito, ancora adolescente e su consiglio di Zubin Mehta, negli Stati Uniti per studiare con Pinchas Zukerman e Patinka Kopec, alla Manhattan School di New York. Si è perfezionato successivamente alla Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino con Antje Weithaas e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Sonig Tchakerian. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con importanti direttori d’orchestra, tra i quali Fabio Luisi, Pinchas Zukerman, Theodor Guschlbauer, Donato Renzetti, Marco Armiliato, Andrea Battistoni, Omer Meir Wellber e Jader Bignamini. Si è esibito in alcune delle sale più prestigiose del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, dall’Elbphilharmonie di Amburgo alla Philharmonie di Parigi, fino all’Arena di Verona. Ha rappresentato l’Italia suonando allo Stadio Nazionale di Pechino in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022, trasmessa in mondovisione. Giovanni Andrea Zanon suona il violino A. Stradivari “Maréchal Berthier”, Cremona 1716, della Fondazione Pro Canale di Milano. Nell’occasione Andrea Lombardo dell’Orchestra da Camera Fiorentina suonerà un contrabbasso Custode Marcucci del 1920. Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. I biglietti (20/15 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti in vendita anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti i giorni dalle ore 10 alle 18.