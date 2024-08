Firenze, il parco dei Renai porta il mare in città anche a Ferragosto

Firenze, 13 agosto 2024 - Il mare di Firenze? E’ il parco dei Renai. A Ferragosto, Signa diventa dunque la spiaggia metropolitana, collegata a Firenze dalla pista ciclabile che parte dalle Cascine. Il parco chiude alle due di notte, e anche chi resta il città può vivere tutta l’atmosfera e il divertimento dell’estate. Non mancano ad esempio le serate danzanti, gli aperitivi a bordo vasca in piscina e le cene sulla fresca terrazza in riva al lago. E per chi desidera godersi il sole e farsi un tuffo in acqua, per il bagno ci sono sia la spiaggetta in sabbia naturale con accesso al lago (per prenotazioni 055 0935095), che la piscina semiolimpionica (telefono 347/8523553 [email protected]). Novità di questa stagione 2024 è il centro di wing surf, e-foil, hydrofoil - kite surf e sup (333/7468800 [email protected]) per praticare le discipline del momento che va ad affiancare la scuola di vela (333/1137907 [email protected]) attiva nel lago del lotto 1. Il ristorante Chiringuito è curato da quest’anno dal gruppo Cartabianca insieme alla balneazione nel lotto uno del parco (055 0935095). Per andare sul classico, l’ormai tradizionale parco di giochi gonfiabili è pronto ad accogliere i bambini (340/9932600 [email protected]), così come il minigolf Sottocosta (393/3376826 [email protected]) è aperto e pronto a ospitare adulti e non per interminabili sfide all’ultima buca. Già in funzione nel lotto zero la gelateria Frigus (349/7558784); i campi da foot volley e beach volley (327/3918891), la parete d’arrampicata gestita dal gruppo Trekking di Signa (347/7064167). Durante la stagione estiva saranno organizzati anche eventi nell’area del lotto zero, in modo da completare l’offerta al pubblico. «A Ferragosto – dicono il presidente e l’amministratore delegato della società di gestione, Isola dei Renai spa, Daniele Donnini e Andrea Marzi – il parco è aperto e pieno di attività. Non solo un centro di divertimento, ma anche un presidio sociale per chi rimane in città e può trovare un luogo dove divertirsi e stare nella natura». D’estate, il parco è un punto di riferimento nell’area metropolitana con visitatori che arrivano da tutta la Toscana. Ce n'è per tutti i gusti; per gli amanti della natura, per quelli che amano il glamour, per i modaioli, per chi non può andare in vacanza e cerca sprazzi di mare in città. Maurizio Costanzo