Firenze, il mito degli Abba rivive nel concerto spettacolo al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 17 febbraio 2025 - Lo stile inconfondibile, gli abiti, le coreografie, ma soprattutto la musica degli immortali Abba. Il mito della band svedese rivive nello straordinario concerto-spettacolo degli ABBAdream, venerdì 21 febbraio al Teatro Cartiere di Carrara nell’ambito del nuovo Dancing Dream Tour. I biglietti (posti numerati da 19 a 30 euro), sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Uno show, quello degli ABBAdream, che ha già appassionato i fan di mezzo mondo, pronti a cantare insieme successi come "Waterloo", "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme!" e l’immancabile "Mamma mia!". ABBAdream è molto più di un tributo ad Agnetha, Frida, Benny e Bjorn. Ampiamente acclamata in Italia e all'estero, la produzione è firmata S11 (Stage 11), agenzia che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo, producendo spettacoli e musical all’insegna dell’eccellenza artistica e tecnica. Non fa eccezione ABBAdream, uno show coinvolgente, accattivante, divertente, unico e, soprattutto, un fedele revival dell'iconica band svedese che negli anni '70 ha rivoluzionato la scena musicale con brani cantati ancora oggi in tutto il mondo. Gli ABBA sono stati la band pop svedese di maggior successo. Il gruppo si formò intorno al 1970 senza mai cambiare la formazione: Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad (meglio conosciuta come "Frida"). Quattro anni dopo erano già all'apice della loro carriera musicale dopo aver vinto l'edizione dell'Eurofestival nel 1974 con “Waterloo”; da allora raggiunsero enorme successo e popolarità mondiale. Il gruppo si sciolse nel 1982. Negli anni recenti si sono susseguiti rumors circa una possibile reunion.