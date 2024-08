Firenze, il lupo e l’uomo: alla Manifattura Tabacchi il film sulla convivenza possibile

Firenze, 19 agosto 2024 - Martedì 20 agosto alle ore 21.15, nell’ambito della rassegna promossa dalla Fondazione Stensen “(Non solo) cinema in Manifattura”, sarà proiettato presso la Manifattura Tabacchi il film “Lupo uno” di Ivan di Mazzon e Bruno Boz (Italia 2023, 88’). Il documentario racconta uno dei più innovativi e pionieristici progetti di monitoraggio e gestione del lupo. Sullo sfondo, l’autenticità dei rapporti fra le persone coinvolte e le atmosfere mai scontate del Grappa. I due documentaristi hanno seguito per oltre un anno i ricercatori dell’Università di Sassari incaricati dalla Regione Veneto di monitorare e favorire la gestione “proattiva” di una famiglia di lupi attraverso l’impiego di tecniche sperimentali mai utilizzate nel contesto alpino. Sarà presente in arena Duccio Berzi (tecnico faunistico, componente della Task force Lupo della Regione Toscana). Un documentario che si interroga anche sulla convivenza tra l’essere umano e il lupo, oltre che con altri predatori selvatici come l’orso bruno, un tema riapparso nel dibattito scientifico, nonché al centro dell’attenzione mediatica e politica. Maurizio Costanzo