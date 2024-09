Firenze, i Ragazzi Scimmia in concerto: da Capossela ai Beatles e Ray Charles in chiave sw

Firenze, 19 settembre 2024 – Da Vinicio Capossela a Paolo Conte, passando per i Beatles, Ray Charles, Chuck Barry e tanti altri artisti rivistati in stile spaghetti swing, ritmi dell’est e rockabilly per un esplosivo spettacolo teatral-musicale ironico e pungente del quintetto fiorentino di Gabriele Mori e i Ragazzi Scimmia, che promettono di far ballare il pubblico e trasportarlo in un misterioso viaggio iniziatico. Appuntamento domenica 22 settembre dalle 19 al Circolo Arci S.M.S. di Rifredi (via Vittorio Emanuele II 303) per una serata all’insegna del groove e della dimensione esoterica del bar attraverso la musica, un percorso intrigante che passa anche attraverso le canzoni dei due album del gruppo - “Via Mariti” e il più recente “La Mistica dei Bars” - che affrontano tematiche scottanti e attuali da un punto di vista satirico, pungente e giocoso. Si va dal ‘coraggio di procrastinare’ (in Un pezzo in fa), a una modernità fatta di web-cam, chatroom, pin, autovelox, connessioni e codici (Attento a tutto), da Equitalia (Qualcosa che non va), ai retroscena e paradossi dei due omaggi a Firenze (Estate Fiorentina e Santo Spirito). I Ragazzi Scimmia - già collaboratori di Piero Pelù, Irene Grandi, Cristina Donà, Max Gazzè, Dirotta su Cuba, Funk off!, Clap! Clap!, - sono composti dal pianista Gabriele Mori, il batterista Andrea Brogi, il chitarrista Guido Masi e il trombettista Nicola Cellai. L’iniziativa fa parte di “Musica e cultura festival” a cura di NEM_Nuovi Eventi Musicali ed è possibile grazie a Estate Fiorentina 2024, Nuovo Balletto di Toscana, Circolo Arci S.M.S di Rifredi, Oncevents Firenze Caffetteria e Terrazza Forte Belvedere (info e prenotazioni: www.nuovieventimusicali.it / [email protected]). Maurizio Costanzo