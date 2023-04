Firenze, i ragazzi portano a teatro l’articolo 21 della Costituzione

Firenze, 14 aprile 2023 - Il 19 aprile alle ore 21,15 al Teatro Il Progresso di Firenze il Gruppo Laboratorio Giovani Teatro d’Almaviva porta in scena ‘Parole con le ali - Libertà d’espressione, libertà di essere. Il progetto è stato selezionato per il bando della Festa della Toscana 2023 della Regione Toscana, si concentra sul tema dell’articolo 21 della Costituzione Italiana che recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” Lo spettacolo è creato da spunti e personaggi ideati ed interpretati da adolescenti dai 13 ai 17 anni: Marta Antonuzzo, Anita Bellaccini, Giorgio Brombin, Jeremy Cordova Sanchez, Silvia Lumini, Tomi Nyankam Togany, Emma Parigi, Sofia Ponchietti, Francesco Semeraro, Camilla Sepe, Pietro Solera, Obse Zoli. La regia è di Duccio Barlucchi, all’audio e alle luci Andrea Donnini. “Sul tema della “libertà d’espressione” – spiega Duccio Barlucchi - abbiamo riflettuto con i nostri giovani interpreti, che hanno ideato e via via sviluppato, dalla scrittura al palcoscenico, tre scene emblematiche che mostrano tre diversi modi in cui la libertà d’espressione è ostacolata: Dalla censura (Giornalisti, scena 1) Da sé stessi per paura delle reazioni altrui (Coming out, scena 2) Dalle dinamiche umane di confronto sociale (Talk show, scena 3) In un’età in cui ci si affaccia al grande mondo, è un orgoglio ed un’emozione che queste giovani sensibilità intelligenti abbiano dedicato tempo, creatività ed impegno ad una tematica che condizionerà in un senso o nell’altro il loro futuro. Non abbiamo voluto fare un catalogo di buone intenzioni né un panflet “politicamente corretto”, ed abbiamo colto lo stimolo che la riflessione sull’art 21 della Costituzione ci ha offerto per creare prima e strutturare poi un’invenzione artistica che evidenzi nella fiction ciò che la realtà mostra, trattando la tematica anche con umorismo e fantasia, e con l’uso di maschere teatrali originali. Info: 335 591 5607 – [email protected] – www.teatro dalmaviva.com