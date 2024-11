Firenze, 29 novembre 2024 - A Firenze, i Pinguini Theater in scena al teatro di Cestello con Il Rompiballe di Francis Veber. In scena venerdì 6 dicembre alle ore 20.45, sabato 7 dicembre alle ore 20.45, domenica 8 dicembre alle ore 16.45. Con Iacopo Biagoni (il killer) Pietro Venè (il rompiballe) Bettina Bracciali (ex moglie de il Rompiballe) Luca Palmieri (il cameriere) Filippo Catelani (compagno della ex moglie) Andrea Corti (il poliziotto) musiche Manuele Marchi, regia Raffaele Totaro. In una squallida stanza di albergo a Marsiglia, un killer professionista molto quotato nel suo ambiente, sta per portare a termine la ‘missione’ più importante della sua vita.

Tutto é stato predisposto fin nei minimi dettagli per porre fine ai giorni di qualcuno, ma il malvivente non ha fatto i conti con il destino che, per un disguido si ritrova a condividere la stanza d’albergo con un vero e proprio rompiballe: ovvero Francois Pignon il quale, disperato, perchè lasciato dalla moglie, vorrebbe togliersi la vita. Pignon è un uomo talmente goffo e impacciato che riesce a coinvolgere nella sua girandola di sfortune chiunque gli stia intorno innescando un vortice di situazioni paradossali a dir poco esilaranti.

Un testo di una comicità ma con un secondo livello di lettura non si tratta solo della sfortunata vita di un uomo medio, ordinario e forse anche un po’ ridicolo ma di un’immagine critica degli squilibri, anche politici, della società dell’epoca. Veber è comicità pura ma anche critica sociale: questo geniale drammaturgo ci guida con leggerezza verso le situazioni più divertenti facendoci riflettere sul sottofondo amaro di alcuni aspetti della società. Dopo ‘La cena dei cretini’ come potevamo resistere al suo prequel.Spettacolo altamente consigliato a chi ha una gran voglia, ma tanta, di ridere. Biglietti 15 euro, acquistabili su TicKetone .

Il servizio di prenotazioni dei posti è attivo telefonicamente presso il Teatro: 055 294609 oppure presso l’email [email protected]. Nei casi in cui il teatro presenti il tutto esaurito, i posti non ritirati almeno 15 minuti prima dello spettacolo, saranno rimessi in vendita. La biglietteria del teatro è aperta: giovedì, venerdì e sabato 17:00-19:30 Maurizio Costanzo