Firenze, i Musei del Bargello celebrano i 550 anni di Michelangelo con visite gratuite

Firenze, 5 marzo 2025 - I Musei del Bargello celebrano i 550 anni dalla nascita di Michelangelo con visite tematiche gratuite. E il Museo Nazionale del Bargello amplia gli orari di apertura al pubblico. Il 6 marzo al Bargello e alle Cappelle Medicee visite guidate tra i capolavori del Buonarroti. Unmodo speciale per celebrare un genio soprannominato "Divin Artista" e definito "Artista universale", che fu autentico protagonista del Rinascimento italiano, che già in vita venne riconosciuto dai suoi contemporanei come uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Personalità tanto geniale quanto irrequieta, il suo nome è legato ad alcune delle più maestose opere dell'arte occidentale, fra cui si annoverano il David, il Mosè, la Pietà del Vaticano, la Cupola di San Pietro e il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina, tutti considerati traguardi eccezionali dell'ingegno creativo. In occasione dunque del 550esimo anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti, che ricorre il 6 marzo, i Musei del Bargello rendono omaggio al genio del Rinascimento con una serie di visite tematiche gratuite, pensate per approfondire il legame tra l'artista e le straordinarie opere conservate nelle collezioni del gruppo di musei statali. Le visite, a cura del personale dei Musei del Bargello e della curatrice del Museo delle Cappelle Medicee, Francesca de Luca, si svolgeranno il 6 marzo 2025. Al Museo Nazionale del Bargello è prevista una visita tematica dedicata alla Sala di Michelangelo e ai suoi capolavori – dal celebre Bruto al Bacco, dal Tondo Pitti fino al David-Apollo, alle ore 11. Al Museo delle Cappelle Medicee sono invece in programma visite incentrate sulla Sagrestia Nuova progettata e realizzata dal Buonarroti e sui tesori scultorei in essa contenuti, alle ore 11 e 12 condotte dalla curatrice del museo, mentre alle ore 16 e 17 le visite saranno a cura del personale del museo. Le visite non comportano costi aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso e non richiedono prenotazione. I gruppi, composti da un massimo di 15 persone, si formeranno direttamente all'ingresso del museo. Inoltre, dal mese di marzo, aumentano le possibilità di visita al Museo Nazionale del Bargello che osserverà un nuovo orario di apertura. Il museo sarà accessibile il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8:15 alle ore 18:50, con ultimo ingresso e chiusura della biglietteria alle ore 18:00. Nelle domeniche di apertura, ovvero la prima, terza e quinta del mese, l'orario sarà dalle ore 8:15 alle ore 13:50, con ultimo ingresso e chiusura della biglietteria alle ore 13:00. Il museo rimarrà chiuso il martedì e la seconda e quarta domenica del mese.