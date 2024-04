Firenze, i Me contro te in scena al Mandela Forum con ‘Lo show dei 10 anni’

Firenze, 13 aprile 2024 - Dieci anni di Me contro te: Luì e Sofì, amatissimo duo di attori, cantanti e scrittori, festeggiano due lustri di carriera con “Lo show dei 10 anni” e chiamano a raccolta i tantissimi fan, il Team Trote. Due gli appuntamenti in programma al Mandela Forum di Firenze, sabato 13 alle ore 18 e domenica 14 aprile alle ore 18. Dopo il successo e l’immenso divertimento delle due tappe fiorentine dell’anno passato, Luì e Sofì – al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia - sono pronti a catapultare grandi e piccini in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Il nuovo show si annuncia emozionante, ricco di effetti speciali elaborati e sorprendenti. Ci sarà una nuova scaletta e porteranno in scena “La Canzone del Cowboy” che ha totalizzato 12 milioni di view su Youtube. Bambini e genitori rimarranno a bocca aperta nel vedere il nuovo, meraviglioso, impianto scenico. Le sorprese non mancheranno e le famiglie si ritroveranno come l’anno scorso a passare del tempo insieme divertendosi. Con una carriera iniziata nel 2014, oggi Luì e Sofì vantano più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni e 6,7 milioni di iscritti al loro canale Youtube. Lo stesso successo lo hanno raggiunto su Tik Tok con 2,9 milioni e su Instagram con 1,5 milioni. Dopo la pubblicazione del primo video la carriere di Luì e Sofì prosegue nel 2017 con la serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta a un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”. Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney Challenge Show - Me contro Te” e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film “Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl - Colorado Film Production CFP Srl - Me Contro Te Production), sconvolgendo il botteghino con un incasso senza precedenti. A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino. Nel 2021 e nel 2022 sono protagonisti dei film “Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo” (2022). Nel dicembre 2023 esce la seconda stagione della loro prima serie “Me Contro Te - La Famiglia Reale” in onda su Prime Video. Il 19 ottobre 2023 è uscito il loro quinto film “Me Contro Te – Vacanze in Transilvania” mentre il 24 novembre pubblicano il nuovo album di canzoni di Natale “Natale con Luì e Sofì". Tutti i film e la serie tv sono diretti da Gianluca Leuzzi, prodotti da Warner Bros Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. I marchi, i nomi e le immagini sono gestiti da Me contro te srl. I biglietti (posti numerati a sedere, da 34,50 a 92 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per chi lo desidera, è disponibile la formula Vip Pack che, al biglietto Poltronissima, aggiunge ingresso riservato, pass laminato, merchandising esclusivo e personale dedicato. Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Maurizio Costanzo