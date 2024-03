Firenze, i costumi di 'Un tè con Mussolini' nelle sale del Museo Zeffirelli

Firenze, 8 marzo 2024 - Un tè con Mussolini nelle sale del Museo Zeffirelli. I costumi di Cher firmati da Ermanno Scervino esposti nella sala XX del Museo di piazza San Firenze. Appena conclusa alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus la trionfale mostra dei costumi da Oscar di Danilo Donati per il film Romeo e Giulietta, famoso per essere tra le prime rappresentazioni dell’opera teatrale sul grande schermo, oltre che pellicola tra le più fedeli al testo con protagonisti Leonard Whiting e Olivia Hussey, ancora una volta, a cura di Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Zeffirelli, una piccola ma ricchissima esposizione da vedere: è quella degli eleganti costumi che lo stilista fiorentino Ermanno Scervino ha creato per una grande diva come Cher nel film "Un tè con Mussolini" del 1999 che si trovano esposti nella sala XX del Museo di piazza San Firenze. La trama del film. Firenze anni Trenta. Il bambino Luca (Zeffirelli nella sua infanzia) è figlio illegittimo di un ricco mercante di tessuti e di una sarta. Resta orfano di madre e viene allevato da un gruppo di raffinate signore della comunità inglese che ammirano Mussolini fino a quando verranno confinate a San Gimignano. Grandi interpreti femminili per un difficile affresco storico Un film parzialmente autobiografico ambientato nel 1935 che racconta la storia realistica di alcune signore britanniche che vivono in Italia e a Firenze perché affascinate dalla sua cultura e dal suo senso artistico. Una di loro, Mary Wallace, si prenderà cura di Luca, il figlio nato da una relazione extraconiugale di Paolo, mercante di stoffe che non lo vuole riconoscere. Per questo film iconico il Maestro Franco Zeffirelli ha firmato regia, soggetto e sceneggiatura e Ermanno Scervino ha creato i costumi di Cher, compresa la bellissima pelliccia in cincillà che fa parte della mostra: un film che racconta gli anni dell'infanzia e della giovinezza di Zeffirelli. Ed è da vedere anche Zeffirelli's Celebrities la mostra fotografica dedicata alle indimenticabili celebrità che hanno segnato la carriera artistica del grande Maestro. Sono i ritratti dei divi e delle dive disposti nel corridoio d'ingresso al Museo Zeffirelli. Anche questa esposizione è visitabile con il biglietto d'ingresso al museo. Per informazioni sulla visita al museo https://bit.ly/3tpmq5t #museozeffirelli #FondazioneZeffirelli.