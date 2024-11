Firenze, Gabriele Giaffreda legge Maggiani

Firenze, 23 novembre 2024 - Domenica 24 novembre alle ore 16,30 a Firenze, alla Casa del Popolo “Il Progresso”, in Via Vittorio Emanuele II 135 (Quartiere 5), in programma letture tratte da “La memoria e la lotta” calendario intimo della Repubblica di Maurizio Maggiani. Reading a cura di Gabriele Giaffreda. Modera Matteo Brighenti. Alla presenza dell’autore. In seno alla rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected] – Web www.arca-azzurra.it. Appuntamento che fa parte del segmento autunnale di Risveglio di comunità 2024 - ME.MO. Storie di persone e parole. Un itinerario di 17 eventi teatrali, ma anche danza, musica e arte, tra ottobre e novembre a Firenze distribuiti all’interno del contenitore Autunno Fiorentino. A cura di Arca Azzurra. Maurizio Costanzo