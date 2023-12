Torna la Firenze-Fiesole-Firenze: partenza il 10 dicembre in viale Fanti

Firenze, 6 dicembre 2023 – Per tutti gli amanti del podismo c’è un appuntamento immancabile fissato per domenica 10 dicembre a Firenze: la 43ª edizione della Firenze-Fiesole-Firenze. La partenza e l’arrivo sarà in viale Fanti. Quest'anno il programma prevede: la gara competitiva di 18 chilometri (con chip per rilevazione tempi e classifica finale), la corsa non competitiva sempre di 18 chilometri (senza rilevazione tempi e classifica) e una passeggiata di 6 km (senza rilevazione dei tempi). “Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con quella che ormai è diventata una classica delle gare podistiche durante le festività natalizie. Da Campo di Marte fino a Fiesole e ritorno, passando da San Domenico, le strade di Borgunto e Vincigliata. Una giornata di sport, divertimento, benessere e socialità, immersi nell'arte e della natura delle nostre splendide colline”, ha commentato Andrea Faggi, presidente del comitato Aics di Firenze.