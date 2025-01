Firenze, fiabe jazz a teatro per famiglie: va in scena ‘Hansiel e Gretel’

Firenze, 21 gennaio 2025 - The Square presenta Fiabe Jazz e la sorprendente rilettura di “Hansiel e Gretel” Domenica 26 gennaio, alle ore 16:30 un’esperienza unica di teatro e musica per grandi e piccini, dove l'improvvisazione si fonde con l'ironia per trasformare le favole classiche in storie dal sapore moderno e inaspettato. Appuntamento nello spazio delle Cure, via Domenico Cirillo, 1 Firenze. L'originale format Fiabe Jazz, ideato dall'attore Roberto Caccavo, con musiche dal vivo, è pronto a divertire e incantare il pubblico con la sua versione inedita di "Hansiel e Gretel". Questa volta, Hansiel (sì, Hansiel come Ansia!) e la saggia Gretel si ritrovano prigionieri della temibile Strega Zuccherosa Sopraffina, che abita in fondo al bosco e li inganna con dolci, caramelle, sushi e persino kartoffel. Con il suono ammaliante del suo violino, la strega prepara i bambini a un destino inquietante: ingrassare per essere mangiati. Ma grazie alla brillante intuizione di Gretel e all’aiuto di una magica papera, i piccoli protagonisti cambieranno il corso della storia. Tornati a casa dalla mamma Hunta e dal padre Friedrich, la famiglia al completo trasformerà il finale in una festa, aprendo insieme un favoloso "all you can eat". Fiabe jazz è una produzione del Teatro Popolare d'Arte, creata da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi, che trasporta il pubblico nel magico mondo della fantasia, mescolando ironia, improvvisazione e musica dal vivo.