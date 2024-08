Firenze, torna la festa di San Lorenzo in piazza: cocomero e pasta al ragù gratis

Firenze, 8 agosto 2024 – Cocomero gratis a volontà, ma anche pasta al ragù e panna. Torna a Firenze la tradizionale festa di San Lorenzo, in programma il 10 agosto, e come sempre, per celebrare il co-patrono della città, ci saranno cocomero a volontà, ben 2 tonnellate, insieme a pasta al ragù, yogurt e panna. La festa è organizzata dal Centro commerciale naturale, con agli operatori del Mercato Centrale, e con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio.

Come da tradizione sarà anche consegnato il Leone d'oro realizzato dalla bottega artigiana di Paolo Penko: quest'anno andrà ad Andreina Mancini dell'antica pasticceria Sieni. "Questa festa non è solo un omaggio alla storia di questa città - ha affermato il presidente del Ccn di San Lorenzo Riccardo Bartoloni -. È un momento di coesione, collaborazione di tutta la comunità”. Per il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano “questa festa è un modo per restituire alla città un po' di quanto ci regala ogni giorno e per esprimere l'orgoglio di chi, come noi, ha la fortuna di vivere questo quartiere così ricco di sfumature e differenze e dove nessuno è straniero”.

La festa di San Lorenzo costituisce da sempre l’occasione del ricordo dei legami fra la città e la prima chiesa consacrata nel centro di Firenze, nel 393 d.C. da Sant’Ambrogio. San Lorenzo è festa popolare per eccellenza nella storia della città. Fu valorizzata soprattutto dall’insediarsi della famiglia dei Medici nel quartiere di San Lorenzo, con la costruzione del palazzo che Cosimo il Vecchio commissionò a Michelozzo nel 1444. Alla Basilica di San Lorenzo i Medici vollero associare la Cappella di famiglia, dove sono sepolti tutti i più importanti appartenenti al casato, da Cosimo il Vecchio fino a Anna Maria Luisa, Elettrice Palatina. La festività rappresenta anche un omaggio alla coscienza popolare della città, che ha sempre vissuto questa festa come un’occasione di ritrovo e d’incontro della comunità anche con la tradizionale distribuzione di cocomero e pasta in Piazza San Lorenzo.

Il presidente del Consorzio Mercato Centrale Massimo Manetti ha sottolineato quanto questa festa sia "storia e identità. Storia e identità che il nostro mercato, uno spazio di relazione aperto a tutta la città e naturalmente al nostro quartiere, continuerà a portare avanti». Secondo il presidente Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela si tratta di una «tradizione consolidata”. “La festa di San Lorenzo - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini - è bellissima, è una tradizione che vogliamo tutelare e valorizzare ogni anno”. Maurizio Costanzo