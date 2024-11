Firenze, Faccini Duo e Musica in Festa: doppio appuntamento al Festival Suoni Riflessi

Firenze, 1 novembre 2024 - Un duo pianistico tra i più apprezzati della nuova generazione e un lungo pomeriggio insieme ai talenti delle principali istituzioni musicali toscane. L’appuntamento è sabato 2 e domenica 3 novembre alla Sala Vanni di Firenze. Due appuntamenti d’eccezione dunque per il festival Suoni Riflessi. Debussy, Dukas e Ravel: un repertorio tutto francese quello che i pianisti Elia e Betsabea Faccini proporranno sabato 2 novembre alle ore 18. Tra i vincitori del concorso “Amur per i nuovi talenti 2022”, il Faccini Piano Duo è stato premiato in oltre trenta competizioni nazionali e internazionali in Italia e all’estero (Polonia, Andorra, Spagna, Ungheria). Nel giugno 2024 è uscito il cd di debutto, con l’etichetta italo-giapponese Da Vinci Classics: un progetto interamente dedicato alla musica di Maurice Ravel. “Musica in festa” è invece il titolo dell’appuntamento che domenica 3 novembre vedrà sul palco della Sala Vanni allievi e insegnanti del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e della Scuola di Musica di Fiesole. Dalle ore 16 un ricco programma che spazierà da Schumann a Brahms, da Mozart a Schubert, da Beethoven a Shostakovich. Sul palco, tra gli altri, il soprano Alessia Attili, il tenore Luca Bazzini e la pianista Benedetta Simeone, oltre ai docenti Laura Polverelli, Andrea Mastroni e Matteo Fossi. E ancora, Luca Pollastri al clarinetto, Eleonora Zamboni alla viola, Fabio Pratesi al pianoforte, Cai MingJun e Yu ZeXi ai violini, Lu Tong alla viola, Filippo Tufi al violoncello, Elena Zenere al violoncello e Rufan Qian al pianoforte, il Quartetto Gynaikos e il Quartetto Idéa. I biglietti (15/10 euro, studenti 5 euro) sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e su www.liveticket.it/suoniriflessi. In programma alla Sala Vanni di Firenze fino a domenica 17 novembre 2024, la 22esima edizione del festival Suoni Riflessi è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Conad, Banca Mediolanum, Savino Del Bene, 2Next, Fattoria di Fiano. In collaborazione con Musicus Concentus, media partner Rete Toscana Classica. Informazioni, prevendite e programma completo sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e sui canali social del festival. Maurizio Costanzo